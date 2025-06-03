Воробьев: ветхое и аварийное жилье составляет около 10% фонда МКД в Подмосковье

Ветхое и аварийное жилье составляет около 10% многоквартирного фонда Подмосковья — это 16,7 тыс. домов, в которых проживают 934 тыс. семей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«По поручению президента продолжаем расселение ветхого и аварийного жилья. Один из округов, где сейчас активно работаем, — Лыткарино. В городе 60 старых домов общей площадью около 30 тыс. кв. м — в основном это двухэтажные бараки», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в июле из аварийного жилья в новые квартиры переедут 105 человек. Вблизи новостройки расположены школа и поликлиника, а также запланировано строительство детского сада на 64 места. Еще с 2015 года развивается 6-й микрорайон, куда за последние 4 года из ветхого жилья переехали 200 человек.

По словам главы региона, в Подмосковье с 2019 года в рамках госпрограммы обеспечили новым жильем почти 28 тыс. семей. В результате было освобождено более 462 тыс. кв. м аварийного жилья. Продолжается переселения из домов, признанных аварийными до 1 апреля текущего года. Планируется, что в ближайшее время новое жилье получат еще около 43 тыс. человек, из них 10 тыс. — в 2025 году.

Для удобного расселения было принято решение продлить программу выдачи сертификатов. Она позволяет за месяц переехать в готовую квартиру без ожидания строительства. Номинал сертификата увеличен до 175 тыс. рублей за кв. м, а площадь новой квартиры — не менее 28 кв. м. Прием заявлений открыт с 1 июня по 1 августа.

Кроме того, с 2021 года в Московской области реализуется программа реновации. Первыми городскими округами стали Мытищи, Раменский и Балашиха. В настоящее время в работе находятся 19 проектов в 13 муниципалитетах. Они позволят улучшить жилищные условия для 9,5 тыс. человек, заключил Воробьев.