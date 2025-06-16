Воробьев поручил рассмотреть программу возведения новых домов в городах региона

Необходимо рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. Так вот, я хочу вам сказать, Максим Александрович (Фомин, первый зампред правительства региона — ред.), что при вашем руководстве не в каждом городе у нас строятся новые дома. Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства области и главами округов.

Он добавил, что задача в том, чтобы начать. В качестве примера губернатор привел Дубну, где сначала появился один дом, а сейчас стоится намного больше.

Ранее Воробьев сообщил, что ветхое и аварийное жилье составляет около 10% многоквартирного фонда Подмосковья — это 16,7 тыс. домов, в которых проживают 934 тыс. семей. По словам главы региона, в Московской области с 2019 года в рамках госпрограммы обеспечили новым жильем почти 28 тыс. семей.