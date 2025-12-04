Воробьев напомнил о программе сертификатов при переселении из аварийных домов

В этом году Подмосковье постаралось форсировать программу переселения из аварийного жилья — приняло большую программу по выдаче сертификатов, когда не нужно ждать 5 лет, чтобы переехать из аварийного жилья в строящийся дом, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Ты берешь сертификат и покупаешь жилье уже готовое. Сам выбираешь, где ты хочешь, или в Ступино, или в Шатуре, или в любом другом уголке Подмосковья. Плюс к этому Государственная дума приняла очень важное изменение, и те, кто жил по соцнайму, тоже получили право пользоваться сертификатом. Это значит, что большее количество людей переедут в светлые, комфортные, современные дома, квартиры, Но и дышится там по-другому, живется по-другому», — сказал губернатор в эфире радио «Комсомольская правда».

Воробьев рассказал про реализацию программы в Ступине. В августе он посещал стройку дома на улице Чайковского, куда переедут жители с улицы Крупской и семьи из аварийных домов на улицах Андропова, Кирова, Молодежная и Некрасова. В этом доме администрация округа закупает 154 квартиры с отделкой. Сейчас дом на улице Чайковского готов на 92%. Завершены основные работы, полностью стройку завершат в декабре, а в апреле–мае начнут выдавать ключи.

Рядом построили школу, детский сад, поликлинику. Всех жителей Ступина дополнительно проинформируют по программе расселения аварийного жилья.

