Вдова звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова снизила цену дома до 47 млн

Вдова актера из сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова Юлия снизила стоимость семейного дома в Подмосковье с 52 до 47 млн рублей. Таунхаус в элитном поселке не удается продать уже несколько месяцев, сообщает kp.ru .

Юлия Попова выставила на продажу трехэтажный таунхаус площадью 300 кв. м в поселке Архангельская ривьера на Новорижском шоссе в 6 км от МКАД. Объект расположен в деревне Воронки рядом с музеем-усадьбой Архангельское. Цена снижена на 5 млн рублей — до 47 млн.

В доме пять спален, три из них с собственными санузлами, гостиная, гараж, терраса и выход на эксплуатируемую кровлю. Площадь участка — 2,1 сотки. Стоимость квадратного метра составляет около 156 тыс. рублей.

Роман Попов приобрел таунхаус в рассрочку в 2019 году и вложил гонорары в ремонт. Летом прошлого года из-за рецидива онкологического заболевания дом переоформили на супругу. Осенью 2025 года актер умер.

Юлия Попова осталась с тремя детьми. По данным издания, средства от продажи планируется направить на покупку квартиры: содержать загородный дом с высокими коммунальными платежами семье сложно. Рынок дорогой недвижимости в Подмосковье остается перенасыщенным, что осложняет продажу.

