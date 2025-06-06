В Жуковском прошла встреча с жителями аварийного жилого фонда. Она состоялась в школе № 6. Заместитель главы города Юлия Степанова рассказала о возобновлении с 1 июня 2025 года программы по выдаче сертификатов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Это дает право самому приобрести квартиру в любом городе Подмосковья и оплатить жилищным сертификатом. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Условия получения сертификата такие: дом должен быть признан аварийным и включен в госпрограмму, право собственности приобретено до признания дома аварийным и подлежащим сносу. У собственника на момент признания дома аварийным не должно быть другого жилья. В госпрограмму переселения сейчас включены дома, признанные аварийными до 1 апреля 2025 года.

Заявления на выдачу сертификата будут принимать по 1 августа. А реализовать его можно до 1 октября. Государство выкупает у собственника аварийное жилье по фиксированной цене — 174 839 руб./кв. м. Минимальная выплата — за 28 кв. м (даже если квартира меньше), что составляет почти 4,9 млн руб. Если площадь больше, например, 50 кв. м, то сертификат выдадут на всю площадь (расселение метр в метр) — около 8,7 млн руб.

В 2024 году 31 семья из Жуковского, проживающая в аварийных домах, улучшила свои жилищные условия. Собственникам аварийного фонда были выданы жилищные сертификаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.