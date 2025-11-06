В ЖК «Рублевский квартал» в Подмосковье построили еще 2 корпуса на 652 квартиры

Еще два новых корпуса площадью более 31 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Рублевский квартал» в Подмосковье. Покупатели получат квартиры с чистовой отделкой, панорамным остеклением и видами на лесной массив, сообщает пресс-служба ГК «Самолет».

Корпус №60 высотой от 10 до 12 этажей рассчитан на 426 квартир, а девятиэтажный корпус №57 — на 226 квартир. В обоих зданиях представлены разнообразные планировки: от компактных студий до просторных 4-комнатных квартир евроформата. В них предусмотрены гардеробные, гостевые санузлы и постирочные.

Одним из важных преимуществ проекта является увеличенная площадь остекления, что обеспечивает помещениям максимальное количество естественного света и открывает живописные виды на лесной массив. Примерно треть квартир оборудована балконами с панорамным остеклением. На минус первом этаже каждого корпуса расположены индивидуальные кладовые, площадь которых составляет около 4 кв. м, что обеспечивает дополнительное удобство для жильцов.

Дизайн-код проекта «Птицы Подмосковья» выражен в оформлении фасадов, зон общего пользования, ландшафтном дизайне и узорах покрытий во дворах. Внутренняя отделка входных групп выполнена в нейтральных монохромных тонах с использованием природных текстур и ярких акцентов, напоминающих ягоды рябины.

Потолки высотой почти в 4 м и панорамное остекление обеспечивают простор и наполняют помещения светом. Входные группы расположены на уровне земли, а в тамбуре установлена система грязезащиты. На 1 этаже предусмотрены места для хранения колясок и велосипедов.

Придомовая территория каждого здания представляет собой личное пространство для веселого время препровождения с детьми, отдыха, а также общения с соседями и занятиями спортом. Во дворе оборудованы детские игровые площадки, зоны с уличными тренажерами, прогулочные тропинки и уютные места для отдыха. Озеленение территории выполнено в стиле естественного ландшафта с многоярусной высадкой деревьев, кустарников и различных видов трав.

Помимо этого, на территории ЖК предусмотрены проезды для автомобилей и гостевые парковки. Установлены контейнеры для раздельного сбора мусора и фандоматы для утилизации тары. Рядом с корпусами появится сквер с кленовыми аллеями, где будут зоны стрит-ретейла и площадка для выгула собак. Вся территория будет объединена велодорожкой.

Локация

ЖК «Рублевский Квартал» расположен в окружении Дубковского и Подушкинского лесов, всего в двух километрах от города Одинцово. Место обладает отличной транспортной доступностью: поездка на автомобиле до станции МЦД Одинцово и МКАД занимает всего 15 минут.

В настоящее время активно развивается инфраструктура проекта: на завершающей стадии строительства находится школа на 1100 мест. В будущем планируется строительство детсада, поликлиники и ТЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.

