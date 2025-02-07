В ЖК «Белый Град» в Мытищах строят очистные сооружения

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели проверку строительства локальных очистных сооружений, предназначенных для обслуживания жилого комплекса «Белый Град», который строится вблизи деревни Челобитьево городского округа Мытищи. На данный момент строительная готовность составляет очистных — 20%, рабочие выполняют устройство монолитного резервуара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно проекту, локальные очистные сооружения включают: накопительный резервуар объемом 3,3 тысячи кубических метров, очистные сооружения для дождевых вод производительностью 50 литров в секунду и ультрафиолетовый обеззараживать «UDA 50» той же производительности.

Накопительный резервуар представляет собой подземную конструкцию размером 44 на 24 метра и высотой 4 метра. Очистные сооружения и установка для ультрафиолетового обеззараживания поставляются полностью готовыми к монтажу.

Кроме того, в соответствии с нормативами, объект оборудуют системой охранной сигнализации, которая обеспечит защиту от несанкционированного доступа и отправит сигнал на центральный диспетчерский пункт при попытке взлома.

Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.