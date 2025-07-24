В Воскресенске капитально отремонтируют кровлю многоквартирного дома
Фото - © Администрация г.о. Воскресенск
В городском округе Воскресенск ведутся работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В микрорайоне Лопатинский сотрудники подрядной организации приступили к ремонту кровли дома № 11А по улице Комсомольской. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
«В рамках капитального ремонта этого дома мы также выполняем замену внутренних инженерных сетей. В данный момент электрика полностью готова, приступаем к сантехнике. Также сейчас ведется капитальный ремонт мягкой кровли. На данный момент выполнено 60 процентов работ от общего плана», — рассказал генеральный директор ООО «ГазТеплоСервис» Андрей Стряпунин.
В рамках капитального ремонта крыши был демонтирован старый кровельный материал, выполнено утепление кровли, оборудованы вентиляционные каналы и выход на крышу. В ближайшее время сотрудники подрядной организации выполнят стяжку. На данный момент в работе задействовано 13 человек.
Завершить все работы планируется уже в следующем месяце.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.
Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.