В Воскресенске капитально отремонтируют кровлю многоквартирного дома

В городском округе Воскресенск ведутся работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В микрорайоне Лопатинский сотрудники подрядной организации приступили к ремонту кровли дома № 11А по улице Комсомольской. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках капитального ремонта этого дома мы также выполняем замену внутренних инженерных сетей. В данный момент электрика полностью готова, приступаем к сантехнике. Также сейчас ведется капитальный ремонт мягкой кровли. На данный момент выполнено 60 процентов работ от общего плана», — рассказал генеральный директор ООО «ГазТеплоСервис» Андрей Стряпунин.

В рамках капитального ремонта крыши был демонтирован старый кровельный материал, выполнено утепление кровли, оборудованы вентиляционные каналы и выход на крышу. В ближайшее время сотрудники подрядной организации выполнят стяжку. На данный момент в работе задействовано 13 человек.

Завершить все работы планируется уже в следующем месяце.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.