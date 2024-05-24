В Ступине свое жилье получат 19 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей

В нынешнем году в округе Ступино 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечат жильем благодаря подмосковной госпрограмме «Жилище». Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Ребята выбрали получение квартиры по сертификату.

Как рассказала начальник социальной защиты округов Ступино и Кашира Ирина Носова, дети, которым положено жилье по достижении совершеннолетия, выбрали сертификаты.

«В городском округе Ступино все 19 детей выбрали получение квартиры по сертификату. Четверо ребят получили жилищные сертификаты, двое из них реализовали их и начали взрослую жизнь в собственном благоустроенном жилье. Два ребенка находятся в процессе реализации сертификатов: квартиры подобраны, и с наступлением лета ребята станут новоселами», — отметила Носова.

Сертификат позволяет приобрести квартиру в любом округе Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.