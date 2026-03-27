В столице прошел интерактивный практикум по приобретению недвижимости на торгах

В столице состоялся первый интерактивный практикум под названием «Школа инвесторов: как купить городскую нежилую недвижимость на электронных торгах». Мероприятие посетили предприниматели, которые намерены открыть или масштабировать свое дело в Москве, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что электронные аукционы являются удобным и надежным инструментом для приобретения коммерческих помещений бизнесменами, которые уже работают или только планируют начать деятельность в Москве.

«Вся процедура проходит в дистанционном формате, а перечень актуальных объектов доступен на Инвестиционном портале Москвы. О подробностях участия в торгах для юридических и физических лиц мы рассказали на интерактивном практикуме по теме приобретения коммерческой недвижимости на электронных аукционах», — отметил Пуртов.

Он добавил, что спикеры последовательно рассмотрели вопросы регистрации на профильных площадках, подбора объектов, оформления электронной цифровой подписи, направления заявок и подготовки документов по завершении аукциона.

В ходе мероприятия слушателям также рассказали о механизме перевода обеспечительного платежа на счет электронной торговой площадки, а также о вариантах проведения осмотра объектов — как лично, так и дистанционно. Отдельное внимание эксперты акцентировали на подготовке компьютера для корректной работы с электронной подписью.

Ранее городской Департамент по конкурентной политике организовал для представителей бизнеса обучающий семинар, посвященный участию в небольших закупках и функционированию на Портале поставщиков. Участники смогли отработать прикладные навыки: от создания учетной записи на портале и получения электронной подписи до формирования ценовых предложений и составления универсальных передаточных документов. Полученные компетенции позволят им участвовать в конкурентных закупках и поставлять свою продукцию напрямую городу или в иные регионы России.

Еще несколько интерактивных практикумов по участию в госзакупках и приобретению недвижимости на торгах запланированы на апрель. Анонсы мероприятий департамента появляются на сайте.

Столица регулярно выставляет разнообразное имущество на торги, а главной витриной для него служит Инвестпортал. В разделе «Торги Москвы» содержится вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и формат продажи.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей соответствует целям региональной программы Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Подробнее о нацпроектах России и вкладе Москвы можно узнать на специальном портале.

