В Солнечногорске дети-сироты получили сертификаты на приобретение жилья

В городском округе Солнечногорск жилищные сертификаты вручили двум юным жителям из числа детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей. Данная мера поддержки действует в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель муниципалитета Константин Михальков совместно с депутатом округа Ларисой Борисовой вручили 5 и 6 сертификаты в этом году жителям Солнечногорска Анне и Артему. Благодаря госпрограмме они смогут подобрать для себя квартиру на территории Московской области.

«Рад тому факту, что при возможности купить жилье на всей территории Подмосковья, каждый выбрал для жизни именно городской округ Солнечногорск. Желаю нашим юным жителям мечтать о великом и реализовывать свой потенциал, мы всегда рядом! Отмечу, что до конца года предоставим возможность переехать в новую квартиру еще шести детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Право на получение жилищного сертификата имеют дети, достигшие 18 лет. Ребенок самостоятельно приобретает жилое помещение на территории Московской области.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.