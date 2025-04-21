В шести округах Подмосковья за неделю переселили 78 человек из аварийного жилья

На прошедшей неделе переселение из аварийного жилья проходило в шести городских округах: Жуковский, Дмитровский, Люберцы, Можайский, Пушкинский, Солнечногорск. Из 32 жилых помещений общей площадью 1 383 кв. м переехало 78 человек, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Уже скоро в новые квартиры переедут и жители Ступина, в доме на улице Горького завершается чистовая отделка.

«Мы уделили особое внимание качеству отделки: на полу постелили линолеум, ровные оштукатуренные стены с обоями, современные натяжные потолки. Установили качественные межкомнатные и входные двери. Наша задача — чтобы люди сразу почувствовали себя дома», — отметил руководитель проекта Станислав Котец.

На прилегающей территории обустроены детские и спортивные площадки. В шаговой доступности — детский сад, школа, медицинский центр и торгово-развлекательный комплекс.

Расселение проводится в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.