В Шатуре участники программы расселения из аварийного жилья пользуются сертификатами

Участники программы расселения из аварийного жилья пользуются сертификатами в Шатуре. Дом, где жила Татьяна Костенко, признали аварийным. Женщина воспользовалась сертификатом и приобрела квартиру сама, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

О такой просторной, светлой квартире, да еще с ремонтом и мебелью Татьяна Костенко только мечтала. Женщина жила в деревянном доме на улице Фридриха Энгельса в Рошале. Зданию почти 100 лет. Крыша худая, коммуникации износились. Дом признали аварийным. Татьяна решила не ждать, когда возведут новостройку для участников программы и воспользовалась специальным сертификатом. Он выдается в Подмосковье с 2022 года. Татьяна сама выбрала квартиру и уже через месяц отпраздновала новоселье.

Компенсация за квадратный метр по сертификату составит 130 тысяч рублей. При этом минимальная оплачиваемая площадь — это 33,5 квадратных метра. В муниципальном округе Шатура жилье по сертификату приобрели уже более 200 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.