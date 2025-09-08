В Шатуре приступили к строительству «Коробовского дома культуры»

Ремонт осуществляется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета, в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В здании обновят кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации, установят видеонаблюдение и систему пожарной безопасности. Также преобразится фасад, все внутренние помещения и прилегающая территория. В Дом культуры закупят новую мебель и оборудование.

Завершить работы планируют в 2026 году.

Клуб в селе Дмитровский Погост образован в 1928 году. В настоящее время — это современное передовое учреждение культуры, место комфортного досуга, общения и творческой самореализации сельских жителей. Здесь работают вокальные, хореографические, театральные клубные формирования.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.