В Сети появилось видео родового поместья арестованного замминистра Иванова

Mash: поместье Тимура Иванова почти за 2 млрд рублей строили в тайне 4 года

Родовое поместье арестованного экс-замминистра обороны Тимура Иванова стоимостью почти 2 млрд рублей строили в тайне четыре года на берегу Волги в Тверской области. Видео с территории усадьбы опубликовал Mash .

На кадрах, снятых с воздуха, видно огромное бело-голубое поместье в процессе стройки. На территории, окруженной лесами, есть вертолетная площадка и ангар для воздушного транспорта. Недалеко расположен небольшой домик, предварительно, он предназначался для персонала.

Особняк строили исключительно рабочие из Твери и соседних регионов. Их привозили на автомобилях со шторами, отбирали телефоны, заставляли подписывать договор о неразглашении и запрещали общаться с местными жителями.

Никто не должен был знать, кто строит такое масштабное поместье. Люди действительно не имели понятия, кто владелец недвижимости. Территория обнесена глухим забором, в центре установлены средства подавления сигнала.

Иванова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, счета его семьи арестованы. Известно, что он и его супруга приобрели минимум один жилой дом площадью более 1,5 тыс. кв. м и раритетный автомобиль ЗиС в период работы чиновника в МО.

Жил Иванов в столичном особняке, который описан в романе «Мастер и Маргарита». Дом расположен в Чистом переулке в Москве. Чиновник занимал все этажи усадьбы Анны фон Мекк XIX века.