В Серпухове продолжают капремонт Дворца торжеств «Центральный»

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Капитальный ремонт Дворца торжеств «Центральный» продолжается на улице Луначарского в Серпухове. Строители завершают демонтаж и приступили к общестроительным и отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в здании площадью более 1 тыс. квадратных метров. Подрядчик выполнит ремонт кровли, заменит сантехнику и инженерные коммуникации, модернизирует системы безопасности и видеонаблюдения. Также предусмотрены закупка новой мебели и благоустройство прилегающей территории.

Объект является памятником культурного наследия муниципального значения, поэтому ремонт проводят с сохранением исторического облика. Специалисты учитывают элементы предмета охраны — лепнину, росписи, фасады и историческую планировку, соблюдая установленные требования к проведению работ.

Завершить капитальный ремонт планируют в декабре 2026 года. Здание, расположенное в парке имени Олега Степанова, было построено в 1953 году как двухзальный кинотеатр «Центральный», а в начале 2000-х годов его преобразовали в Дворец торжеств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.