сегодня в 15:14

В Сергиевом Посаде завершают демонтаж в СК «Салют»

Капитальный ремонт спорткомплекса «Салют» продолжается в Сергиевом Посаде. Подрядчик выполнил половину демонтажных работ и готовится приступить к отделке, завершить обновление планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Площадь спорткомплекса превышает 3,2 тыс. кв. м. В ходе капремонта заменят кровлю, все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери. Также выполнят фасадные работы, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

После завершения строительных работ в «Салют» поставят новую мебель и спортивный инвентарь, а прилегающую территорию благоустроят. Полностью завершить обновление объекта планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.