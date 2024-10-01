В Сергиевом Посаде достроили МКД для переселенцев из аварийного жилья

В городе Краснозаводск Сергиево-Посадского городского округа на улице Строителей завершено строительство многоквартирного дома, предназначенного для переселения жителей из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщила пресс-служба администрации горододского округа

Более 140 человек — 38 семей — получат новое жилье. В настоящее время осуществляется оформление документов, необходимых для ввода дома в эксплуатацию.

В Сергиево-Посадском городском округе продолжается строительство еще четырех домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Это два дома на улице Театральная в Краснозаводске, а также многоквартирные дома в Сергиевом Посаде на улицах Владимирская и 2-й Кирпичный Завод.

С 2025 года переселение из аварийного жилья будет осуществляться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас Правительство прорабатывает новые подходы к расселению, которые будут утверждены до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.