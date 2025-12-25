В Серебряных Прудах завершили расселение аварийных домов по программе переселения

В Серебряных Прудах завершили годовую программу переселения из аварийного жилья: 21 семья получила новые квартиры, еще одна приобрела жилье по сертификату, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В муниципальном округе Серебряные Пруды подвели итоги программы переселения из аварийного жилья за год. В 2023 году расселили четыре аварийных дома. Новое жилье получили 21 семья, еще одна семья воспользовалась жилищным сертификатом и приобрела квартиру в Видном.

Последней участницей программы стала Раиса Купцова. Глава муниципалитета Олег Павлихин вручил ей ключи от новой трехкомнатной квартиры.

«Квартира отличная, и этаж устраивает, и микрорайон. Все близко, все доступно. Хотим справить здесь Новый год. В принципе, здесь практически вообще ничего не надо делать — заезжай и живи», — рассказала Раиса Купцова.

В 2023 году по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» новые квартиры получили более 10 тысяч человек, около 2 тысяч семей воспользовались жилищными сертификатами. Программа продолжится в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.