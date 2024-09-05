В Серебряных Прудах снесли объект незавершенного строительства

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в селе Тютьково городского округа Серебряные Пруды был снесен объект незавершенного строительства, планировавшийся под многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«В конце 50-х годов прошлого века было начато строительство 4-х квартирного жилого дома, но объект не был введен в эксплуатацию. Одноэтажное здание общей площадью порядка 235 кв. м было заброшено и с течением времени начало разрушаться. В результате недострой был включен в перечень объектов незавершенного строительства. Произошла смена правообладателя объекта, после чего было принято решение о сносе. В августе текущего года силами собственника был выполнен демонтаж сооружения. На сегодняшний день участок свободен от аварийной постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

На освобожденной территории собственником ведется строительство индивидуального жилищного дома.

Всего на территории городского округа Серебряные Пруды было выявлено 37 недостроев, самостроев, а также аварийных зданий. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 30 объектов, что составляет 81% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача – соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», – уточнил Воробьев.