В России вырос спрос на услуги по строительству домов и ремонту

В России укрепляется тренд на строительство собственных домов, вслед за ним растет спрос населения на строительные услуги, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Услуги».

Россияне стали чаще строить

На платформе «Авито Услуги» спрос на строительство домов в августе 2024 года вырос на 13% год к году. Россияне также чаще стали обращаться за помощью к услугам по проектированию домов — спрос повысился на 49% за аналогичный период.

В этом августе, по сравнению с последним месяцем лета 2023 года, в целом увеличился спрос на строительные услуги. Среди них наиболее заметно вырос интерес к изыскательным работам для изучения местности, на которой планируется постройка нового объекта (+107%), проектированию и сметам (+49%). Спрос на кровельные работы также подскочил на 22%.

В регионах строительство также развивается. Больше всего спрос на строительство домов «под ключ» вырос в Сочи (+143%), Тольятти (+32%), Казани (+32%). На услуги по проектированию домов и составлению смет больше всего интерес вырос в Москве (+129%), Воронеже (+124%) и Санкт-Петербурге (+110%)

Влияние на рынки услуг по недвижимости

Рынок индивидуального жилищного строительства в России быстро растет. Развитию этого сегмента во многом способствовало распространение льготной ипотеки на строительство частных домов своими силами. По мере развития рынка ИЖС растет и интерес россиян к услугам по ремонту загородных домов.

Интерес к услугам ремонтных бригад в России тоже вырос. Спрос на услуги ремонта и отделки на «Авито Услугах» увеличился на 16% за лето. Самые востребованные услуги в этом блоке у россиян: услуги сантехников (+35%), дизайнера интерьеров (+21%), а также сборка и ремонт мебели (+26%).

Больше всего за год спрос на сантехников вырос в Пскове (+82%), Туле (+58%) и Челябинске (+56%). А спрос на электрику — в Екатеринбурге (+84%), Кургане (+52%) и Перми (+50%).

«Россияне предпочитают строить собственные дома и все чаще делегируют ремонтные работы специалистам. Обращение к высококвалифицированным строителям особенно актуально до наступления зимы. При этом россиянам важно, чтобы дом был функциональным и красивым. Именно поэтому в августе 2024 года спрос на услуги дизайнеров интерьера и фасадные работы вырос на 90% и 27% соответственно», — заявила руководитель категорий «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Она посоветовала при выборе специалиста тщательно изучать отзывы и обращать внимание на их рейтинг. Кроме того, изучение перечня услуг, предоставляемых мастером, поможет подобрать наиболее подходящего специалиста.