В России хотят запретить покупать квартиры за наличные

Российский союз участников рынка недвижимости выступил с инициативой ввести запрет на приобретение квартир на вторичном рынке за наличные. Там хотят проводить сделки с оплатой исключительно через банковские счета, чтобы уменьшить риски мошенничества, сообщает РБК .

Глава союза Александр Попов в начале месяца отправил обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко, Росфинмониторингу и Следкому. Организация выступила с инициативой, поскольку, по ее информации, в Москве и иных регионах РФ все чаще аферисты стали обманывать людей при купле-продажи недвижимости за наличные деньги. Для преступников это удобно, поскольку сложно отследить факт передачи средств и их след.

Из-за такой формы оплаты покупатели и продавцы недвижимости проигрывают по всем параметрам. Они утрачивают не только материальные средства, но и жилье.

В Российском союзе участников рынка недвижимости просят разрешить переводить средства при купле-продаже квартиры только безналичным способом. Нововведение будет распространяться исключительно на вторичную недвижимость.

Ранее риелтор Марина Соколова сказала, что в России снизился спрос на вторичное жилье. Предпочтения клиентов поменялись.