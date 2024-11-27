В поликлинике № 1 города Лыткарино продолжается ремонт рентген-кабинета

На данный момент, подрядчики выполняют отделочные работы и проводят новую электрику. Открытие обновленного кабинета запланировано на конец года, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В обновленном кабинете будет установлен цифровой рентгенодиагностический комплекс «Диаком» на два рабочих места. Данное оборудование соответствует современным требованиям визуализации и объединяет надежную технологию получения цифровых изображений высокого качества с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.

«Комплекс „Диаком“ обеспечивает горизонтальное и вертикальное перемещение излучателя с возможностью вращения на ±180°, что позволяет проводить полипроекционные исследования. Размеры плавающей деки и ее перемещения, а также перемещения решетки Буки позволяют охватить все анатомические области пациента. Система предназначена для проведения широкого диапазона исследований и отличается малой стоимостью, высокой надежностью и производительностью», — сказала заместитель главного врача по поликлинической работе Надежда Шумакова.

В комплекте с новым оборудованием предусмотрена защитная одежда для пациентов. Для защиты сотрудников на стадии ремонта кабинет отделан специальными свинцовыми пластинами, предотвращающими распространение рентгеновского излучения.

Обновленный рентген-кабинет позволит значительно увеличить доступность услуг, но время ожидания результатов исследований не изменится. Все описания будут готовиться в течение дня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.