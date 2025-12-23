В Подольске завершили реконструкцию хирургического корпуса областной больницы

Работы по реконструкции хирургического корпуса областной клинической больницы в Подольске полностью завершены. В обновленном здании разместились реанимационное отделение и актовый зал.

В ходе реконструкции отделение соединили с приемным покоем регионального сосудистого центра и операционной с помощью лифта. Это позволит сократить время между приемом, осмотром и проведением медицинских вмешательств для пациентов, пояснил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Реконструкция проведена в рамках региональной государственной программы за счет средств бюджета Московской области. В настоящее время корпус передается медицинскому персоналу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.1

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.