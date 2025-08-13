В Подольске завершили монолитные работы по возведению дома для переселенцев

Для расселения аварийного жилья в поселке Южный в Подольске построят две 17-этажки для переселенцев из аварийного жилья. В настоящее время монолитные работы по возведению первого дома завершены, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«На площадке более 140 рабочих и 4 единицы техники. Ведутся кровельные и фасадные работы, устройство инженерных сетей, внутренняя отделка квартир и мест общего пользования. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Полностью закрыть тепловой контур подрядчик планирует в сентябре, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из устаревших бараков. До конца августа определится подрядчик, который будет строить второй дом.

Первый строящийся 17-этажный дом — на 199 квартир, туда передут 382 жителя. Его стройготовность — более 40%. Все работы здесь планируют выполнить до конца года и весной 2026-го начнут выдавать людям ключи.

Второй дом — на 215 квартир, в него переселят 456 человек. Строительство должны завершить в декабре следующего года. Это закроет вопрос с аварийным жильем в п. Южный.

Всего в п. Южный в мкр. Климовск — 30 аварийных домов. Два из них уже расселены.

В госпрограмму переселения включены дома, признанные аварийными до 1 апреля 2025-го.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.