В Подольске в ЖК «Онегин» монтируют фасады и лифты

Строительство жилого комплекса «Онегин» продолжается в городском округе Подольск. В корпусах 1А и 1Б ведутся фасадные, кровельные и инженерные работы, идет монтаж лифтов и отделка помещений. Ввод дома в эксплуатацию намечен на IV квартал 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Девелопер ГК «Развитие» возводит комплекс переменной этажности из 10 секций на 802 квартиры площадью от 38 до 102 кв. м. В проекте предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные планировки.

В корпусе 1А продолжается сборка лифтового оборудования. Почти завершена установка ПВХ-окон — работы остаются на одном этаже, параллельно монтируются оконные отливы. Строители выполняют черновую отделку, устанавливают двери в квартирах и местах общего пользования, ведут кладку стен и перегородок в подземном паркинге и подвальных помещениях.

В корпусе 1Б продолжаются кровельные работы, монтаж витражей и ПВХ-окон, начата подготовка к установке лифтов. Также проводится черновая отделка помещений.

«Строительные работы ведутся по утвержденному графику. Мы понимаем, насколько важен для людей каждый день ожидания, поэтому контроль за соблюдением сроков — наш приоритет. Наравне с этим мы уделяем большое внимание качеству работ и повышению уровня комфорта будущих жильцов», — сообщили в пресс-службе ГК «Развитие».

В компании подчеркнули, что все работы выполняются в соответствии с графиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.