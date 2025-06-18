В подмосковном ЖК «Тетрис» построили две новые башни

Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу разрешение на ввод в эксплуатацию 8-го и 9-го корпуса в ЖК «Тетрис» на Почтовой улице в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЖК «Тетрис» включает девять ярких жилых башен на въезде в город, семь из которых уже введены. Выигрышная локация ЖК сочетает развитую инфраструктуру района и транспортную доступность — станция МЦД «Павшино» находится в двух минутах пешком, а удобные выезды на ключевые магистрали обеспечивают легкий доступ к центру Москвы.

В самом ЖК «Тетрис» спроектирован удобный внутренний двор для семей с детьми: территория новостройки будет закрыта от посторонних, свободна от машин и разбита на функциональные зоны, рассчитанные на взрослых, детей и пожилых жителей. На территории муниципальной школы рядом с домом будет большой открытый спортивный кластер на свежем воздухе, где ребята смогут играть после уроков. В непосредственной близости расположены пять крупных парков, включая Красногорский городской парк и ПКИО «Ивановские пруды».

Внутри квартала находится трехэтажный торговый центр «Тетрис Молл» с фуд-кортом и многочисленными магазинами. На территории уже введен в эксплуатацию образовательный комплекс с блоком начальных классов на 160 мест и детским садом на 260 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.