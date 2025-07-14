В подмосковном ЖК «Пушкино град» стартовала подготовка к монтажу лифтов

В Подмосковье строят жилой квартал «Пушкино Град». Девелопер проекта — компания «ДЕЛО» начала подготовку к монтажу лифтового оборудования, которое уже доставили на строительную площадку жилого комплекса. Специалисты приступят к устройству направляющих и междуэтажных настилов в этом месяце — это важный этап в создании современной и безопасной инфраструктуры для будущих жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В конце июня работы по возведению монолитного каркаса в трех домах первой очереди подошли к завершению. В них установят 14 лифтов грузоподъемностью 400 и 1 тысяча килограмм. В каждом подъезде запроектировано по два лифта — пассажирский и грузовой. Высокоскоростные лифты нового поколения смогут доставлять пассажиров и грузы со скоростью 1.6 м/с.

Внутренняя отделка кабин — в теплых тонах с использованием благородных цветов — «шампань» и «углерод» (серо-бежевый). В лифтах установят зеркала и поручни, выполненные из нержавеющей стали. Внутри будет установлен мультимедиа дисплей, для размещения полезной информации, также кабины лифта будут оснащены голосовым оповещением, которое будет извещать о прибытии.

«Наш выбор поставщика лифтового оборудования — отражение социально-ответственного подхода к девелопменту. Мы стараемся все делать качественно, уделяя внимание таким важным деталям. Даже в такое время, когда ставки кредитов высокие, материалы дорожают, а девелоперы вынуждены оптимизировать расходы на строительство, важно, чтобы все эти процессы не влияли на качество строительства и, как следствие, комфорт жизни будущих резидентов комплекса», — считает генеральный директор девелоперской компании ДЕЛО Георгий Лабинцев.

ЖК «Пушкино Град» — флагманский проект, расположенный на северо-востоке Московской области в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе, в черте городского округа Пушкино. На территории квартала, где в несколько очередей возводится 21 жилой дом переменной этажности, построят всю необходимую инфраструктуру: школа на 1 275 мест, два детских сада на 625 мест, многофункциональная поликлиника на 167 посетителей в смену, собственный акватермальный комплекс (ФОК) и ТРЦ. На первых этажах жилых домов, разместятся магазины, салоны красоты и кофейни. Общая площадь коммерческих помещений составит около 3 000 кв. метров. Также будут реализованы многоуровневые наземные и подземные паркинги, детские площадки, велодорожки, благоустроенные пешеходные аллеи и площадки для отдыха.

В Подмосковье застройщики строят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со всей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.