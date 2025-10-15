В Подмосковье завершается подача заявлений на жилсертификаты

С 29 сентября по 12 октября Министерство жилищной политики и местные администрации организовали 13 встреч в 9 округах Московской области с жителями аварийного фонда, сообщает пресс-служба ведомства.

Рассказали людям о возможности расселения из аварийного жилья за счет программы по сертификатам. Подробно разъяснили условия участия в программе расселения с использованием жилищных сертификатов, обратили особое внимание на крайний срок подачи заявления (15 октября 2025 года) и ответили на все интересующие граждан вопросы.

Округа в которых были организованы встречи: Щелковский, Пушкинский, Мытищи, Балашиха, Шатура, Раменский, Подольск, Коломна, Воскресенск.

Подать заявление граждане могут в администрации своего муниципалитета.

Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует затраты на покупку нового жилья. Граждане могут выбрать жилплощадь, использовать сертификат и переехать из аварийного жилья в современную квартиру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.