В Подмосковье запустили онлайн-заявление на переселение из аварийного жилья

Жители Подмосковья теперь могут подать заявление на переселение из аварийного жилья в электронном виде через региональный портал госуслуг. Новый сервис также позволяет оформить получение выкупной стоимости или сертификата, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На региональном портале заработала услуга «Переселение граждан из аварийного жилья». В ней объединены все сценарии переселения, чтобы упростить получение мер поддержки. Подать заявление, а также подписать необходимые соглашения можно дистанционно с использованием усиленной электронной подписи.

«Мы объединили все сценарии переселения в одной услуге, чтобы было проще и удобнее получить необходимую поддержку. Теперь жители Подмосковья могут полностью в электронном виде подать заявление на переселение из аварийного жилья, получение выкупной стоимости или сертификата. Подписать все необходимые соглашения можно с помощью усиленной электронной подписи», — пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Сервис размещен в разделе «Гражданам» — «Жилье» — «Статус недвижимости». Услуга предоставляется бесплатно гражданам РФ с регистрацией в Московской области, проживающим в помещениях, признанных аварийными. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет, заполнить форму и прикрепить документы. Решение направят в личный кабинет в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.