В Подмосковье заявление для переселения из аварийного жилья принимают до 15 октября

В Московской области завершается прием заявлений на получение жилищных сертификатов для переселения из аварийного жилья. Подать заявление можно еще 6 дней — до 15 октября. Затем до 14 ноября необходимо выбрать жилплощадь и использовать сертификат. Всего по программе, которая стартовала 1 июня, подано 1826 заявлений, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Документ гарантирует покупку жилья за счет государства, где один квадратный метр стоит 174 839 рублей. Минимальный метраж — 28 квадратных метров, даже если принадлежащая владельцу площадь меньше. Так, возмещение составит не менее 4 895 492 рублей», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года.

Расселение аварийного жилищного фонда ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоит подчеркнуть, что переселенцы остаются жить по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.