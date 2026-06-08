В Подмосковье за пять месяцев оформили почти 27 тыс объектов

Почти 27 тыс. объектов недвижимости поставили на кадастровый учет в Подмосковье с начала 2026 года, что составляет 30% годового плана. Из них более 16,5 тыс. — индивидуальные жилые дома, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

С начала года в регионе зарегистрировано 26 959 объектов недвижимости. В их числе 16 523 индивидуальных жилых дома общей площадью 2,3 млн кв. м. Сформированный налоговый потенциал оценивается в 175 млн рублей. При подаче документов через МФЦ срок рассмотрения составляет пять рабочих дней, при самостоятельной подаче через Росреестр — три дня.

В мае жители области оформили 5 219 объектов капитального строительства, из них 3 355 — индивидуальные дома площадью 451 тыс. кв. м. Налоговый потенциал по ним достиг 48 млн рублей. Лидером по регистрации стала Истра, где поставили на учет 2 053 строения, включая 1 276 домов ИЖС. В Раменском округе зарегистрировано 1 936 объектов, в Дмитровском — 1 504.

«С начала текущего года в Подмосковье зарегистрировано 26 959 объектов недвижимости, включая 16 523 индивидуальных жилых дома», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

По данным ведомства, специалисты совместно с БТИ Московской области проводят разъяснительную работу и проверки территорий. С начала года обследовано 205 тыс. земельных участков и составлено около 38 тыс. актов по незарегистрированным строениям для их последующей постановки на учет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил большой запрос в Московской области на стандартизацию проживания в частных домах. Люди в коттеджных поселках не должны зависеть от собственников трансформаторной подстанции или частного газопровода.

«Мы обращаем внимание на жалобы: получили их свыше 3 тыс. только в этом году и видим огромный запрос на стандартизацию всего того, что обеспечивает комфортное проживание. Это и дорога, и ливневка, и регулирование шлагбаумами, газ, электричество, благоустройство — все это тема, которая нуждается в регулировании, чтобы, так сказать, не попадать в коттеджное рабство», — сказал Воробьев.