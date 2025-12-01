В Подмосковье за неделю 87 человек переехали в новое жилье из аварийных домов

На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городских округах: Клин, Павловский Посад, Серпухов, — из аварийного жилищного фонда расселены 87 человек из 33 помещений общей площадью 1 374,04 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Продолжается строительство домов для переселения жителей из аварийных домов в различных округах Подмосковья: Ступино, Лосино-Петровском, Шатуре, Климовске.

«В рамках реализации программы расселения аварийного жилья мы планомерно улучшаем условия жизни людей в Талдомском округе. Недавно мы вручили ключи от квартир жителям поселка Вербилки-в новые квартиры переехали более 300 жителей округа. Мы продолжаем эту работу и уже в следующем году семьи из оставшегося аварийного жилья переедут в современный и комфортный дом в микрорайоне «Солнечный», — рассказал министр стройкомплекса МО Александр Туровский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.