В Подмосковье за неделю 147 человек переехали в новое жилье из аварийных домов

На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городских округах: Щелково, Жуковский, Балашиха, Люберцы, Электросталь - из аварийного жилищного фонда расселены сто сорок семь человек из шестидесяти четырех помещений общей площадью 2 748,06 кв.м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Семья Луневых из Ногинска получила двухкомнатную квартиру площадью 67 квадратных метров по сертификату. Новое жилье приятно удивило и качеством отделки.

«Квартира светлая, обои хорошо поклеены, плитка уложена ровно», — делиться впечатлениями новая хозяйка квартиры Наталья Лунева.

Семья планирует не делать новый ремонт, а лишь докупить необходимую мебель и технику, чтобы побыстрее обжиться.

Всего в рамках госпрограммы региона «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» планируется расселить 39 713 человек, 666 517,13 квадратных метров аварийного жилья. В 2024 и 2025 году расселены 5 624 человека, 26,5 тысяч квадратных метров, работа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.