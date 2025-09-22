В Подмосковье за неделю 112 человек переехали в новое жилье из аварийных домов

На прошедшей неделе в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 9 городских округах: Богородский, Бронницы, Дмитровский, Волоколамск, Королев, Орехово-Зуевский, Чеховский, Шаховская, Лыткарино — из аварийного жилищного фонда расселены 112 человек из 66 жилых помещений общей площадью 2 588,51 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«Еще из роддома меня принесли именно в эти стены, а теперь настает новый этап жизни. У нас будет квартира с ремонтом в новостройке. После многочисленных переездов по съемным квартирам — это настоящее счастье», — поделилась Татьяна Брагина, жительница Лосино-Петровского городского округа.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке.

О своем желании получить сертификат собственники и наниматели аварийных помещений могут до 15 октября 2025 года. Нужно письменно уведомить администрацию своего муниципалитета и можно начинать поиск нового жилья. Квартира должна быть в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода в 2026 году.

До момента переезда в новую квартиру семья остается жить по старому адресу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб.

«Главная задача — каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос — зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», — подчеркнул Воробьев.