В Подмосковье выкупили из частной собственности четыре участка сельхозназначения

Продажа земельного участка с категорией «земли сельскохозяйственного назначения» должна осуществляться строго в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Собственники таких земель, как и покупатели, должны знать, что право преимущественной покупки принадлежит субъекту Российской Федерации, то есть Правительству Московской области. В 2025 году из частной собственности в областную казну перешло 4 сельхозучастка общей площадью более 406 гектаров, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Известить власти о намерении продать свой участок можно, воспользовавшись онлайн услугой Минимущества «Рассмотрение извещений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения» на нашем регпортале. В извещении необходимо указать цену, размер, местоположение участка и срок взаимного расчета. И только в том случае, если областное Правительство откажется от преимущественного права покупки, собственник сможет реализовать участок любому другому лицу, при этом цена должна быть не ниже той, указанной в извещении», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Обращаем внимание, право преимущественной покупки не распространяется на садовые и огородные участки, участки для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства, а также на земельные участки с объектами недвижимости. Кроме того, не требуется извещать власти, если участок продается с публичных торгов.

Подать извещение о намерении продать земельный участок сельскохозяйственного назначения можно по ссылке. Результат оказания услуги будет доступен в личном кабинете в срок не более 27 календарных дней. Сделка по продаже земельного участка, совершенная с нарушением преимущественного права покупки, будет считаться недействительной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что предприниматели могут получить федеральные и региональные меры поддержки для развития сельского хозяйства в Подмосковье. Например, аграрии могут получить помощь по лизинговым программам, в рамках которых они приобретают оборудование.