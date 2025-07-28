В Подмосковье выдают жилсертификаты для проживающих в аварийном жилье по соцнайму

В регионе начали выдачу жилищных сертификатов для граждан, проживающих в аварийном жилье по договорам социального найма. Программа предполагает, что жители аварийных домов смогут получить сертификаты, которые помогут им приобрести новое жилье. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса.

Программу по выдаче сертификатов для переселенцев из аварийного жилья, которая стартовала в Московской области 1 июня — расширили. Теперь в ней могут принять участие не только собственники, но и семьи, проживающие в аварийном жилье по договорам социального найма.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, мы расширили программу выдачи жилищных сертификатов. Теперь получить их могут не только собственники, но и семьи, проживающие по договорам социального найма», Выплаты они получат такие же, как собственники из расчета 174,8 тыс. рублей за квадратный метр. Минимальный метраж, который подлежит оплате через сертификат составляет 28 кв. м. То есть граждане живущие, скажем, на 15 аварийных «квадратах» получат субсидию из расчета 28 метров, ну, а тем, у кого площадь квартиры больше 28 м, будет причитаться по фактическому метражу», — уточнил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Для того, чтобы получить сертификат нужно до 1 октября 2025 года подать заявление в администрацию своего округа. Подав заявление в администрацию, гражданин может начать поиск нового жилья. На этот процесс человеку дается три месяца, в течение которых нужно определиться с вариантом приобретения квартиры в новостройке. Жилье можно приобрести как в готовое в новостройке, так и строящееся, только сдан многоквартирный дом должен быть до конца 2026 года. Важно отметить, что до момента переезда в новую квартиру семья остается жить по старому адресу.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить — на эти и другие возникающие вопросы можно получить на «горячей линии» Минстроя МО: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.

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