В Подмосковье возобновили выдачу сертификатов на переселение из аварийного жилья

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что в регионе с 1 июня текущего года возобновили выдачи сертификатов для расселения из аварийного жилья.

«С 1 июня мы возобновили выдачу сертификатов для переселения из аварийного жилья. По опыту прошлых лет, в 2024 году за короткий период мы расселили 2,2 тысячи человек из 42 тысяч квадратных метров аварийного жилья», — уточнил Туровский.

Он напомнил, что для выдачи сертификата нужно предпринять 6 простых шагов: подача заявления в администрацию, получение выписки из ЕГРН, проведение оценки квартиры, подбор квартиры собственником, оплата жилья по сертификату, оформление права собственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах», — заявил Воробьев.