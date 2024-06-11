В Подмосковье возводят ЖК «Аникеевский»

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В Красногорске реализуют проект комплексного развития территории — ЖК «Аникеевский». Девелопер ведет работы сразу на нескольких объектах, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В корпусах 19/1, 19/2 и 26 полностью завершены монтаж кровли и остекление. Выполняются работы по установке фасадов и дверных блоков, на финальной стадии внутренние отделочные работы. Специалисты ведут монтаж лифтового оборудования.

В корпусе 22 завершено устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции, на финальной стадии кладочные работы. Строители выполняют монтаж кровли, фасадов здания и внутренних инженерных сетей.

В корпусе 21 ведутся кладочные работы, а также устройство внутренних инженерных сетей.

В корпусах 20/1 и 20/2 выполняются кладочные работы, а также устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции. Строители приступили к монтажу лифтового оборудования.

В детском саду для 315 малышей ведутся работы по устройству вертикальной и горизонтальной гидроизоляции. Возводится первый этаж. Открытие детского сада запланировано в третьем квартале 2025 года.

ЖК «Аникеевский» расположится в городском округе Красногорск, между Новорижским и Волоколамским шоссе. В первой очереди возводят десять корпусов, три уже введены в эксплуатацию. Кроме того, здесь предусмотрены детский сад на 315 мест, поликлиники, магазины и другие торговые объекты, а также офисные помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.