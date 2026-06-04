В Подмосковье с начала 2026 года выдали 912 разрешений на стройку

Строительство почти 3 млн кв метров нежилых объектов согласовали в Подмосковье с начала 2026 года. За это время выдали 912 разрешений на строительство и ввели в эксплуатацию 542 проекта площадью 1,5 млн кв метров, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

С начала года в регионе активно реализуют инвестиционные проекты в промышленности и агросекторе. Только в мае выдали 163 разрешения на строительство и 91 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Среди крупнейших проектов — ферма в Серебряных Прудах на 3 тыс. коров с инвестициями 3 млрд рублей, фармацевтический комплекс в Дубне стоимостью почти 1,3 млрд рублей и производственный комплекс по выпуску систем очистки воды в Солнечногорске с вложениями 2 млрд рублей.

В Электрогорске Павлово-Посадского округа построили цех по выпуску буровых установок и крупногабаритных центрифуг. В Богородском округе возводят комплекс по производству металлоконструкций с инвестициями более 1 млрд рублей.

В регионе действует цифровое сопровождение инвестпроектов.

«Наша задача — сделать путь инвестора понятным и предсказуемым. Для этого работает цифровое сопровождение ЦСС: специалисты берут на себя получение 53 услуг и согласований для застройщика, а искусственный интеллект выстраивает дорожную карту проекта — от первых этапов до запуска объекта», — отметил Валентин Набиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«Мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.