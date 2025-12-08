В Подмосковье продолжается расселение жителей аварийных домов

На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в городских округах: Клин, Серебряные Пруды, Солнечногорск, Серпухов — из аварийного жилищного фонда расселены 39 человек из 17 помещений общей площадью 757,06 кв. м. Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса.

Новые дома для переселенцев из аварийного жилья продолжают строиться в различных округах Подмосковья. В строящемся 17-этажном доме в поселке Южный микрорайона Климовск Подольска поселке подрядчик заканчивает фасадные работы, ведет благоустройство территории и уже к концу года. Дом на 199 квартир, в него смогут переселиться 382 жителя. Второй 17-этажный дом построят до конца 2026 года. Он трехсекционный, в нем 215 квартир, переехать сюда смогут 456 человек.

В Зарайске на Московской улице строится новый дом. Его ждут 140 переселенцев из аварийного жилья. Уже готовы все четыре этажа. Завершить работы планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.