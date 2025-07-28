В Подмосковье продлили выдачу сертификатов переселенцам из аварийного жилья

1 июня в Московской области началась реализация программы выдачи жилищных сертификатов собственникам аварийных жилых помещений. За два первых месяца действия государственной программы собственниками аварийных помещений подано 812 заявлений на получение сертификатов, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Кстати, программу выдачи сертификатов для собственников аварийного жилья продлили, подать заявление можно в администрацию своего муниципалитета. Принимают их теперь до 1 сентября 2025 года. Затем, до 1 октября, сертификат необходимо реализовать — найти подходящую квартиру в новостройке любого округа Московской области.

«Мы решили продлить программу выдачи жилищных сертификатов для собственников аварийного жилья на месяц — до 1 сентября 2025 года. С начала реализации программы (с 1 июня) собственниками аварийных помещений было подано 812 заявлений в 40 округах, это хорошая динамика. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составляет более 32,5 тыс. кв. м. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре (178) Щелково (82), Кашире (56), а всего — 40 округов», — рассказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Сертификат ускоряет переезд в новое жилье. Он позволяет оплатить покупку за счет государства, которое выкупает 1 кв. м по цене 174 839 руб. Минимальный метраж — 28 кв. м, даже если площадь, принадлежащая собственнику, меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 895 492 руб.

Условия получения сертификатов остались прежними: дом должен быть признан аварийным и включен в госпрограмму, право собственности приобретено до признания дома аварийным и подлежащим сносу — исключение в данном случае сделают лишь для тех собственников, которые получили квартиры по наследству, им временные рамки соблюдать не придется. Также на дату признания дома аварийным у переселенцев должно отсутствовать право собственности на другое жилое помещение.

Еще одно новшество: с помощью сертификата собственник сможет приобрести квартиру не только в готовой новостройке, но и в строящемся доме — сдан такой многоквартирный дом должен быть в 2026 году.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить — на эти и другие возникающие вопросы можно получить на «горячей линии» Минстроя МО: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.

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