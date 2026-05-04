В Подмосковье представили новостройки для переселения из аварийного жилья

Квартиру по сертификату для переселения из аварийного жилья можно выбрать в любом городском округе Московской области. В частности, доступны предложения в ЖК «КратовоГрадЪ» в Раменском округе и ЖК «Клевер» в Сергиевом Посаде.

ЖК «КратовоГрадЪ» строят в окружении соснового массива. Рядом находятся школы, детские сады, поликлиники, магазины и кафе. Для автомобилистов предусмотрен многоуровневый паркинг на 364 машино-места и открытые парковочные зоны. В комплексе представлены квартиры от студий до трехкомнатных с мастер-спальнями, кухнями-гостиными и гардеробными. Жилье передается без отделки. На территории создают закрытый двор с детскими и спортивными площадками, на первом этаже откроют детский сад и медицинский кабинет, также разместят объекты стрит-ритейла. Проект предусматривает безбарьерную среду.

ЖК «Клевер» в Сергиевом Посаде включает четыре девятиэтажных дома. Фасады облицуют керамогранитом с зелеными декоративными элементами. Проектом предусмотрено 16 планировок — от студий до трехкомнатных квартир с гардеробными и несколькими санузлами. В квартирах будут французские балконы или лоджии. На первых этажах разместят объекты инфраструктуры, на территории построят физкультурно-оздоровительный комплекс. В 100 метрах от комплекса начинается Абрамцевский лес, в 12 минутах езды расположены музей-заповедник «Абрамцево», река Воря и туристический маршрут «Путь в Абрамцево». Рядом находятся школа, детский сад, Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В. М. Васнецова и Хотьковская поликлиника.

В регионе комфортные жилые кварталы в рамках комплексного развития территорий также возводят ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие застройщики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.