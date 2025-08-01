В Подмосковье подать заявление на жилищный сертификат можно до 1 сентября

В Подмосковье расширили программу выдачи жилищных сертификатов для переселенцев из аварийного жилья. Теперь их могут получить не только собственники, но и наниматели по договору социального найма. Для того, чтобы подать заявление на жилищный сертификат, нужно до 1 сентября обратиться в администрацию своего муниципалитета, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

Программа по выдаче сертификатов стартовала в Московской области 1 июня. За 2 месяца действия программы было подано 859 заявлений на получение государственной субсидии. 25 июля программу расширили, теперь помимо собственников аварийного помещения, в ней участвуют и жители, проживающие в аварийном помещении по договорам социального найма. Реализуется программа по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«23 июля президент подписал изменения в Жилищный кодекс, которые позволяют регионами принимать дополнительные меры поддержки для переселенцев из аварийного жилья. У нас это достаточно большая группа населения, она охватывает порядка 20 тыс. человек, проживающих более чем на 200 тысячах квадратных метрах аварийного жилья», — отметил первый заместитель министра строительного комплекса Подмосковья Константин Лапин.

Сертификат позволяет оплатить покупку за счет государства, которое выкупает 1 кв. м по цене 174 839 руб. Минимальный метраж — 28 кв. м, даже если площадь, принадлежащая собственнику, меньше. Таким образом, выплата по сертификату составит не менее 4 895 492 рублей.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года. Важно отметить, что до момента переезда в новую квартиру семья остается жить по старому адресу», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Как рассчитывается сумма сертификата, как его оформить — на эти и другие возникающие вопросы можно получить на «горячей линии» Минстроя МО: 8 (926) 611-93-33, 8 (925) 241-75-24, 8 (925) 241-13-52, 8 (925) 241-75-11.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.