В Подмосковье переселили 27 человек из аварийного жилья за неделю

В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья переселено 27 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Жителям двух городских округов предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья и выплачена выкупная стоимость.

«Из аварийного жилья переселены 27 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 14 аварийных помещений в Шатуре и Сергиево-Посадском округе», — говорится в сообщении.

За неделю расселили 838,2 квадратных метров жилья.

В ведомстве напомнили, что мероприятия по переселению проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.