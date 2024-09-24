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В Подмосковье переселено 190 человек из аварийного жилья за неделю

В Подмосковье из аварийного жилья переселено 190 человек за минувшую неделю в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Переселили людей из 88 жилых помещений общей площадью более 3,2 тысячи квадратных метров из 17 городских округов, в том числе Домодедово, Егорьевск, Зарайск, Клин, Коломна, Мытищи, Шатура и др.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, на вторичном рынке жилья, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, а также предоставлены жилые помещения в свободном жилищном фонде.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.