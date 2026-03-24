В Подмосковье обследоване техсостояния домов позволяет корректировать сроки капремонта

С прошлого года у жителей Московской области появилась возможность влиять на то, какой дом получит обновление в первую очередь. Региональная программа капремонта стала более гибкой — теперь в нее можно вносить коррективы с учетом технического состояния здания и по инициативе самих собственников, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В регионе предусмотрен четкий механизм, позволяющий скорректировать сроки проведения капитального ремонта. Отправной точкой выступает общее собрание владельцев помещений, где принимается решение о проведении технического обследования. Чтобы оно было принято, необходимо заручиться поддержкой минимум двух третей голосов, а само решение в обязательном порядке закрепляется в протоколе.

Важно: если инициатива исходит от жильцов, то расходы на проведение обследования они оплачивают самостоятельно за счет дополнительно собранных средств. Для тех, кто формирует фонд капремонта на специальном счете, процедура еще проще — при наличии достаточной суммы накоплений приступить к ремонту можно в любой момент, без проведения дополнительных обследований.

Проводить оценку состояния дома вправе только профильные организации. С октября 2025 года начали действовать обновленные правила определения технического состояния многоквартирных домов — они обеспечивают максимальную объективность экспертных заключений. В итоговом документе специалисты указывают степень износа инженерных систем и строительных конструкций.

Именно это заключение служит основой для изменения запланированных сроков. С подготовленным пакетом документов (заявление, протокол собрания и результаты экспертизы) жители обращаются в местную администрацию. На основании объективных данных в региональную программу вносятся корректировки.

Досрочное включение в программу не означает, что работы стартуют уже на следующий день, однако это позволяет передвинуть дом в очереди с учетом его реальной потребности в ремонте. Контроль за качеством будущих работ осуществляют специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

