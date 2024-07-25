В Подмосковье на торги выставлено 164 лота с 15 июля по 19 июля

На минувшей неделе, с 15 июля по 19 июля 2024 г., комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 164 объекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Из них 122 земельных участка в аренду, 31 земельный участок на продажу, 1 нежилое помещение в аренду, 6 нежилых помещений в собственность, 1 нежилое здание с земельным участком в собственность и 3 объекта недропользования.

Так, например, в городском округе Шаховская можно приобрести в собственность земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 30 соток, расположенный в д. Харитоново. Рядом протекает река, а также в пешей доступности остановка общественного транспорта. Начальная цена — 725 580 руб./год.

А в Орехово-Зуевском городском округе в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 14 соток, расположенный в д. Лашино. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 73 343,85 руб./год.

Предложение для развития бизнеса: в городском округе Ступино в аренду можно взять земельный участок площадью 200 соток для строительства торгово-развлекательного комплекса, расположенный в д. Боброво. Срок аренды — 13 лет 2 месяца. Начальная цена — 1 887 228 руб./год.

Основный принцип — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.