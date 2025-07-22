В Подмосковье ликвидировали 28 незаконных площадок хранения морских контейнеров

В городских и муниципальных округах Московской области продолжается борьба с несанкционированным размещением контейнеров морского типа. Рейды организованы с целью проверки на предмет, соблюдаются ли на площадках с размещенными грузовыми контейнерами новые правила, утвержденные губернатором Андреем Воробьевым. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

В контрольных мероприятиях принимают участие и муниципальные земельные инспекторы. Как сообщил министр имущественных отношений региона Тихон Фирсов, на сегодняшний день прекращена деятельность 28 незаконных контейнерных площадок в 13 муниципалитетах.

«По итогам рейдовых осмотров на территории Подмосковья всего выявлено 274 земельных участка с расположенными на них морскими контейнерами. На 175 участках деятельность осуществляется без без нарушений, на 99 — зафиксированы нарушения нецелевого использования земли. Прекращена деятельность на территории 13 муниципалитетов: Дмитровском, Домодедово, Истре, Клину, Королеве, Котельниках, Ленинском, Лосино-Петровском, Люберцах, Мытищах, Рузском, Солнечногорске и в Химках», — рассказал глава ведомства.

Только за прошедшую неделю, по словам Тихона Фирсова, рейды прошли в 28 округах, в ходе которых было осмотрено 84 объекта, на 73 из них выявлены нарушения, правообладателям выданы предостережения со сроком исполнения 30 дней.

«Далее будет проведена повторная проверка. В том случае, если указанные нарушения не будут устранены, собственнику или арендатору выдадут предписание и привлекут к административной ответственности», — добавил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.

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