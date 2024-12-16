В Подмосковье из аварийного жилья расселено свыше 210 человек за неделю

На прошедшей неделе в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в пятнадцати городских округах Подмосковья расселено 217 человек из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Из аварийного жилищного фонда расселены двести семнадцать человек из восьмидесяти жилых помещений общей площадью три тысячи двести шестьдесят пять квадратных метров в следующих округах: Богородский, Волоколамский, Дмитровский, Коломна, Клин, Лобня, Можайск, Орехово-Зуевский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Истра Солнечногорск, Ступино, Химки, Шатура.

Гражданам предоставлены жилые помещения в домах-новостройках, выплачена выкупная стоимость, предоставлены сертификаты, приобретены квартиры на вторичном рынке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.